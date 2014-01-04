В Киевсовете возобновили водоснабжение, активисты не собираются покидать здание

Водоснабжение в здании Киевсовета, где находятся активисты Евромайдана, восстановили. Без горячей и холодной воды митингующие остались еще накануне. На поиск и ликвидацию причины понадобилось около трех часов. Оказалось - во дворе ее кто-то перекрыл, сообщает 5 канал.

Сначала отсутствие воды ощутили на себе работники кухни КГГА. По их словам, за час они разливают около четырехсот стаканов чая. Поэтому начали использовать воду из резервных запасов. Однако в штабе опасность видят в отсутствии воды в пожарных гидрантов. Ведь в случае пожара - тушить его не было бы чем.

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Евромайданивцы считают это очередным давлением. Впрочем, покидать помещение Киевсовета активисты не собираются. Более того, в КГГА прибывает новое подкрепление.

«У нас достаточно воды для всех людей, которые находятся в КГГА. Выяснили, что в пожарных гидрантах не было воды, то есть возникла опасность для жизни людей. Потому что в случае пожара - не смогли бы погасить пламя, - говорит один из протестующих. - Даже если бы здесь не было воды, и не было бы тепла, света - все равно бы люди остались бы на Майдане, потому что они настроены решительно стоять до победы».