В захваченном протестующими Киевсовете отключили воду

В пятницу вечером в здании Киевсовета исчезла холодная и горячая вода.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Свободы.

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Как подчеркивают оппозиционеры, вода исчезла даже в пожарных брандспойтах.

"Сейчас мы выясняем, кто и где перекрыл нам кран. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос удастся урегулировать. Люди говорят, что виновный и.о. председателя КГГА Голубченко и руководитель водоканала", - рассказал помощник коменданта Киевсовета Юрий Ноев.