В захваченном протестующими Киевсовете отключили воду
21:45, 03 января 2014Политика
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В пятницу вечером в здании Киевсовета исчезла холодная и горячая вода
В КГГА отключили воду
В пятницу вечером в здании Киевсовета исчезла холодная и горячая вода.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Свободы.
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Как подчеркивают оппозиционеры, вода исчезла даже в пожарных брандспойтах.
"Сейчас мы выясняем, кто и где перекрыл нам кран. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос удастся урегулировать. Люди говорят, что виновный и.о. председателя КГГА Голубченко и руководитель водоканала", - рассказал помощник коменданта Киевсовета Юрий Ноев.
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