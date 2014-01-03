У Ильенко диагностировали ушибы и сотрясение мозга

22:34, 03 января 2014
Политика
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Пострадавшие во время нападения неизвестных народный депутат от ВО "Свобода" и адвокат Сергей Кизин уже находятся в 17-й больнице Киева.

Іллєнко Кізін Фото Фейсбук

Об этом сообщил на своей странице в Twitter лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает ТСН.

По его информации, Кизину в отделении политравмы зашили рваную рану правой щеке (5см).

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При этом у Ильенко диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Напомним, на Кизина и Ильенко напали неизвестные неподалеку отделение милиции в Киеве.

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