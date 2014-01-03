В центре Киева избили народного депутата от оппозиции (фото)
18:40, 03 января 2014Политика
7002 0
В центре Киева неизвестные избили народного депутата от “Свободы" Андрея Ильенко
Андрей Ильенко / Фото : ТСН
В центре Киева неизвестные избили народного депутата из фракции “Свобода" Андрея Ильенко.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, депутат вместе со своими соратниками вызвал милицию и прибыл в территориальный участок милиции №4, расположенный возле Бессарабской площади.
Адвокат Ильенко / Фото : ТСН
По данным милиции, у Ильенко разбит нос.
Читайте также: Под Борисполем неизвестные избили журналистку Татьяну Чорновил (обновлено, фото)
Теперь сотрудники милиции опрашивают народного депутата для того, чтобы установить личности людей, которые напали на него.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter