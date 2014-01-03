В центре Киева избили народного депутата от оппозиции (фото)

В центре Киева неизвестные избили народного депутата из фракции “Свобода" Андрея Ильенко.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, депутат вместе со своими соратниками вызвал милицию и прибыл в территориальный участок милиции №4, расположенный возле Бессарабской площади.

По данным милиции, у Ильенко разбит нос.

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Теперь сотрудники милиции опрашивают народного депутата для того, чтобы установить личности людей, которые напали на него.