Прокуратура проверяет, законно ли закрыли дело против Меладзе
Прокуратура проверяет законность закрытия уголовного производства относительно ДТП с участием Меладзе.
Прокуратура Киевской области проверяет, законно ли было закрыто уголовное производство по факту ДТП с участием композитора Константина Меладзе, в результате которого погиб человек.
Об этом радио «Свобода» сообщила представитель областной прокуратуры Светлана Судак.«Материалы переданы буквально на днях. Проверка только начата. Поэтому о ее результатах говорить еще слишком рано. Закон предусматривает 20 дней для проведения такой проверки. Правомерность принятия того или иного решения следствием, в данном случае речь идет о закрытии уголовного дела – это значит проверить, было ли проведено следствие в полном объеме, исследованы ли все аспекты. Этим прокуратура и занимается», – заявила Судак.
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В областной милиции сообщили, что уголовное производство было закрыто 22 июля.
«Уголовное производство по данному факту в соответствии с требованиями части первой пункта 2 статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения) было закрыто и направлено в прокуратуру Киевской области для проверки законности принятого решения. Сейчас законность принятого решения проверяет прокуратура», – сказала представитель областной милиции Юлия Синчак.
Как известно, ДТП с участием Константина Меладзе произошло 27 декабря 2012 года на 32-ом километре трассы Киев-Обухов.
Двигаясь в направлении Киева, водитель «Лексуса» недалеко от остановки «Пятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте. За рулем автомобиля находился композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе. Досудебное расследование проводило Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области.