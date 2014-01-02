Юрист: Заключенных за события на Банковой должны выпустить завтра, иначе будет нарушен закон

Как объяснил защитник Притуленко Виталий Касько, 3 января, в сущности, это последний рабочий день, когда может быть применен закон " Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", пишет Украинская правда.

Согласно документу, действие Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы. Закон также обязывает закрыть все раньше открытые уголовные дела и производства против активистов на протяжении 10 дней то есть до 4 января.

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"Таким образом, завтра последний рабочий день для его применения. Если суд не закроет дело и не освободит Притуленко, это будет означать, что власть игнорирует принятый конституционным большинством закон", - объясняет Касько.

Кроме Притуленко, Печерский суд будет рассматривать дела и Владимира Кадуры, которого подозревают в управлении грейдером, Андрея Дзиндзи, активиста Дорожного контроля, и Виктора Смолия, адвоката Дзиндзи.

Касько убежден, что с 26 декабря 2013 года Притуленко и другие арестованные, которые подпадают под действие этого Закона, находятся под стражей незаконно.

"Умышленное промедление правоохранителей с освобождением из-под стражи лиц, действия которых декриминализировано, свидетельствует об их желании отомстить за активную гражданскую позицию во время событий 1 декабря 2013 года, отстаивание своих прав в криминальном производстве и попытки привлечь к уголовной ответственности сотрудников милиции, которые применяли физическое и психическое насилие в процессе задержания и расследования", - убежден адвокат.