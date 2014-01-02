В Яремче 21-летний водитель «Мерседеса» сбил двух милиционеров

Как сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, работники ГАИ задержали вчера водителя-правонарушителя, который, пытаясь скрыться, совершил наезд на работников правоохранительных органов.

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Один из нарядов роты ДПС ГАИ, находясь на маршруте патрулирования в селе Черниев, пытался остановить водителя «Мерседес-Бенц Е-270», превышавшего скорость. По требованию остановиться водитель не среагировал. Правоохранители преследовали мужчину, однако тот продолжал игнорировать знаки остановиться.

Работники ГАИ сообщили о ситуации в дежурную часть УГАИ УМВД и вызвали подкрепление.

В городе Яремча «Мерседес» был заблокирован работниками Госавтоинспекции. Однако и это не остановило правонарушителя. В результате инцидента двум работникам правоохранительных органов были нанесены телесные повреждения, поврежден также служебный автомобиль.

Принятыми мерами водитель-правонарушитель был задержан. Им оказался 21-летний житель Закарпатской области. Его автомобиль помещен на арест-площадку. Гражданин доставлен в прокуратуру г.Яремча, решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту назначено и проводится служебное расследование.