В Донецкой области в ДТП погиб начальник ГАИ города Красный Лиман

Как передает корреспондент УНИАН, данный факт сегодня подтвердили в Управлении ГАИ Донецкой области.

В областной ГАИ уточнили, что данное ДТП произошло вечером 30 декабря, а сегодня проходят похороны погибшего – 41-летнего офицера милиции, который 5 лет руководил управлением Госавтоинспекции г. Красный Лиман.

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От источников, близких к правоохранителям, стало известно, что во время управления автомобилем у погибшего произошел инсульт, и в момент ДТП он находился в бессознательном состоянии. Погибший был в машине один, когда его автомобиль не вписался в поворот и врезался в газовую трубу на обочине. От удара машина загорелась, водителя, доставленного в больницу, спасти не удалось.

Газовая магистраль от столкновения с автомобилем не пострадала.