Польша надеется, что Евромайдан вернет Западной Европе веру в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал в интервью телеканалу TVN24 BiŚ.

Министр выразил надежду, что акции протеста украинцев станут вдохновением в первую очередь для западноевропейских государств, которого, по его словам, хватает полякам.

«Имею надежду, что это является зеркалом для западноевропейских членов европейской семьи, которые увидят, насколько важным является проект Евросоюза и благодаря украинцам вернут веру в проект, который для Европы и особенно Польши является чрезвычайно важным», - сказал он.

По теме: Главы МИД Польши и России разошлись в оценках политической ситуации в Украине

По словам Сикорского, на сегодняшний день нельзя говорить об окончательном принятии решения, которое сделает невозможной евроинтеграцию Украины.

«Еще многое может произойти», - заметил он.

Глава польского МИД также сказал, что Европейский Союз «очень сильно» переоценил привлекательность своего предложения для Украины, недооценив важность Украинского государства для Российской Федерации.

«Я согласен с оценкой, что в Евросоюзе очень сильно переоценили привлекательность своего предложения и не оценили фактор, который для нас является очевидным, а именно - насколько первоочередным вопросом для России является Украина и какие огромные средства готова вложить российская власть (...) в то, чтобы Украина укрепляла с ней свои отношения», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Украинская власть заверяет, что только отложила подписание Соглашения с Европой из-за сложной экономической ситуации страны и убеждает, что предоставленная Россией скидка на газ и кредит в размере 3 млрд долларов не приведет к вступлению государства в Таможенный союз.