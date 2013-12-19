Главы МИД Польши и России разошлись в оценках политической ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, глава российского МИД раскритиковал участие европейских политиков в митингах за евроинтеграцию Украины и обвинил ЕС в попытках вынудить украинскую власти подписать Соглашение об ассоциации.

"Мы примем и будем уважать любое решение Украины, а из Брюсселя слышим другие слова: Украину призывают сделать свободный выбор в направлении подписания Соглашения об ассоциации. Но это не выбор - это диктат", - заявил Лавров.

Он также спросил, как бы органы власти государств-членов Евросоюза реагировали в ситуации, когда митингующие незаконно заняли и удерживали в течение долгого времени правительственные помещения.

Лавров также заметил, что "не все" участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве мирные и обвинил часть из них в желании обострить политическую ситуацию в Украине.

При этом Лавров выразил надежду, что украинская власть и оппозиция смогут договориться без участия "западных визитеров", назвав "невежливыми" их визиты в Киев без приглашений.

Российский министр отметил, что Россия не грозит санкциями Украине за подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а только честно предупреждает о последствиях, а именно - потере льготных условий продажи товаров на российском рынке.

А глава польского МИД положительно оценил демонстрации в Украине за европейскую интеграцию, назвав их мирными, и сказал, что Польша с радостью воспринимает такую проевропейскую активность украинцев.

"Мы считаем - и здесь будем иметь другую точку зрения - что большим давлением, чем участие в митинге, является категорическое применение таможенных правил, которые приводят к экономическим потерям", - сказал Сикорский, комментируя слова Лавровая об участии европейских политиков в митингах за евроинтеграцию Украины.

Сикорский также назвал "разницей в философии" подход России и Евросоюза к Украине.

"Польша, как часть Евросоюза, и больше западных стран была готова поддерживать реформы в Украине (...) Зато Россия поддержала украинскую экономику в таком виде, в каком она есть", - сказал министр.

Он назвал последние украинско-российские договоренности в Москве 17 декабря о снижении цены на газ для Украины и предоставлении ей кредита "отважным инвестиционным решением" россиян.

В то же время министры сошлись в мнении, что в Украине действует легитимно избранная власть, которая имеет суверенное право решать с кем интегрироваться государству: с Западом или с Россией.