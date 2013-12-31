Финансовая стабильность Украины не вызывает сомнений - Азаров

Об этом говорится в поздравлении Азарова народу Украины с Новым годом и Рождеством, размещенном на сайте правительства.

“Россия в очень сжатые сроки приняла решение о выделении Украине 15 миллиардов долларов кредита на очень выгодных условиях. Теперь финансовая стабильность в Украине не вызывает никаких сомнений”, - заявил премьер.

Он отметил, что договоренности с Россией о выделении средств, снижении цены газа и ликвидации ограничей в торговле позволяют украинским предприятиям “уверенно планировать производство и сбыт продукции в следующем году”. “И главное: дают нашим людям уверенность, что у них будет стабильная работа, будет благосостояние в семьях”, - подчеркнул премьер.

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“Сегодня как никогда нам нужно чувствовать себя единым народом, единым государством. Ведь только вместе можно преодолеть вызовы. У всех нас есть одна общая цель - мы стремимся жить в независимой и богатой стране. Уверен, решения, которые были приняты, раскроют новые возможности для экономического развития Украины. Убежден, что талантливый народ Украины, объединенный общими ценностями и курсом европейских реформ, в следующем году сделает значительные шаги к поставленной цели: развития процветающей Украины”, - заявил Азаров.

Он также назвал завершающийся 2013 год непростым, полным надежд, сложностей, но и годом достижений.

“Несмотря на давление экономического кризиса, правительство делало все возможное, чтобы выполнить социальные обязательства перед народом Украины: выплачивались заработные платы, пенсии, стипендии, пособия. Одновременно правительство не допустило экономического спада и остановки отечественной промышленности, что на самом деле было очень трудно в условиях ухудшения конъюнктуры рынков и торговых ограничений для отечественных производителей. Мы удержали от девальвации национальную валюту, не допустили роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на основные потребительские товары. В сложных условиях мы не просто выживали, но и модернизировали экономику”, - отметил премьер.

В качестве примера Азаров привел введение в эксплуатацию Днестровской гидроэлектростанции, строительство сотни новейших предприятий. Также он отметил, что строились дороги, мосты, больницы, школы, детские сады, был собрали рекордный урожай - 63 млн тонн зерна.

“В конце года нам пришлось принять трудное, но необходимое решение: приостановить подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, чтобы дать нашей экономике время восстановиться и укрепиться. Курс европейской интеграции мы определенно продолжим, но с более сильных позиций, защищая национальные интересы”, - подчеркнул Азаров.

Премьер пожелал украинцам успехов в реализации личных, общественных, деловых замыслов, чтобы 2014 год стал годом экономических, культурных, спортивных и других достижений, годом национального согласия и единства.

"Крепкого вам здоровья, счастья, неисчерпаемых жизненных сил и любви. Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!", - отметил в поздравлении Азаров.