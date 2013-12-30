Украина получила от России "надежные рычаги" для создания ЗСТ с ЕС - Азаров

Об этом говорится в поздравлении с Новым годом председателя Партии регионов, премьер-министра Украины Николая Азарова, размещенном на партийном сайте.

“Вместе с тем неизменным для Украины остается курс на евроинтеграцию. Мы получили надежные рычаги для того, чтобы стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в государстве, продолжить модернизацию нашей экономики и, наконец, на сильных позициях создать зону свободной торговли с Евросоюзом, в то же время имея зону свободной торговли с СНГ”, - говорится в поздравлении.

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Азаров также выразил уверенность, что 2014 год станет годом продолжения позитивных изменений в жизни страны и каждого ее жителя.

“Искренне и сердечно поздравляю каждого украинца с Новым годом и Рождеством Христовым! Веселых и радостных вам праздников”, - отметил председатель ПР.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл. и о снятии ограничений в двусторонней торговле.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты.

Остальные средства в размере 12 млрд долл., по словам премьера, ожидается получить в начале 2014 г.