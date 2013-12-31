Путин надеется, что Украина и Россия добьются новых результатов в 2014 году

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в 2014 году Украина и Россия добьются новых результатов в совместной работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в поздравительном послании Путина с Новым годом и Рождеством Президенту Украины Виктору Януковичу.

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Путин выразил надежду на то, что в наступающем году страны сумеют добиться новых результатов в совместной работе по наращиванию взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.

Кроме того, Путин особо отметил товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов, говорится в сообщении.