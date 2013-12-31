Советник Путина Глазьев назвал Евромайдан шизофренией

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании National Interest, передает Радио Свобода

"Если говорить на языке психологов, Евромайдан можно охарактеризовать как шизофрению, когда искривленное восприятие действительности вызвало многочисленные проблемы. В центре этого – патологическое взаимодействие всех сторон конфликта: оппозиции, власти, крупного бизнеса, европейских чиновников и политиков и их российских и американских коллег", – написал Глазьев.

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По словам советника Путина, "реальность соглашения об ассоциации не имеет ничего общего с той версией, мечтой, которую предлагают ее сторонникам в Украине".

Глазьев утверждает, что эта реальность, о которой он пишет, не означает для украинцев улучшения уровня жизни или "новые права в Европе".

"Проект соглашения об ассоциации, о котором говорят лидеры Евромайдана, является потенциальным бременем новых обязательств для Украины, а именно: обязательство выполнять европейские директивы относительно торговой политики, технологического и антимонопольного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, субсидий и государственных закупок, прав интеллектуальной собственности, а также обязательство следовать в фарватере европейской заграничной политики", – написал Глазьев.

Он добавил, что "в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина ставит себя под европейскую юрисдикцию и фактически превращается в колонию".

"Украинские политики, которые борются за такую "привилегию", позиционируют себя как националисты, присягают неприкосновенности суверенитета Украины и декларируют невозможность сделать Украину подконтрольной наднациональному органу. Вместе с тем они также демонстрируют назойливую готовность на блюдичке подать этот суверенитет Еврокомиссии, о директивах которой они ничего не говорят", – говорится в статье.

Советник Путина также ссылается на данные социологических опросов населения Украины, которые, по его словам, свидетельствуют, что «процент людей, желающих вступить в Таможенный союз с Россией, до сих пор превышает количество желающих интегрироваться с ЕС». Кто провел эти социологические опросы, Глазьев не уточняет.