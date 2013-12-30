Официальный курс валют на 31 декабря

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 7 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Гривня останется стабильной в 2014 году, – эксперт 100 USD США – 799.3000 (на 30 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1104.1530 (на 30 декабря – 1104.1530) 10 RUR – 2.4497 (на 30 декабря – 2.4497) Все курсы валют на 31 декабря

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