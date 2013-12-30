Официальный курс валют на 31 декабря

20:18, 30 декабря 2013
Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

гривня гроші деньги

На 7 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 30 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1104.1530 (на 30 декабря – 1104.1530)

10 RUR – 2.4497 (на 30 декабря – 2.4497)

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