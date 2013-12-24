Гривня останется стабильной в 2014 году, – эксперт

«Я неоднократно говорил, что уверен в стабильности курса гривны в этом году, и могу сейчас более-менее уверенно говорить, что и в следующем году, – убежден экономист. – Вопросы по размеру золотовалютных резервов, источников выполнения внешних обязательств, которые будут существовать в следующем году, фактически сняты на сегодня».

Он отметил, что Украина в следующем году рассчитывает получить кредиты как от России, так и от Китая, средства которых будут направлены, в том числе, на выполнение внешних обязательств и увеличение золотовалютных резервов.

«Правительство с Национальным банком рассчитывают, что на конец 2014 года объем золотовалютных резервов составит 24 млрд долл., – отметил Борис Кушнирук. – Поэтому оснований для обесценивания гривны на сегодняшний момент нет».