Азаров считает бессмысленными соцопросы относительно вступления в ЕС

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями.

«Сейчас проводятся различные опросы общественного мнения, и по результатам этих опросов проводятся многочисленные пресс-конференции, что 45% населения Украины за вступление в ЕС и 35% за вступление в Таможенный союз. Самое интересное состоит в том, что Украину никто не приглашает вступать в ЕС. Поэтому и вопрос звучит бессмысленно. Его можно перефразировать: хотите ли вы вступить туда, куда вас не приглашают?», - отметил премьер.

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Азаров подчеркнул, что «это только лишь одна из многочисленных спекуляций на тему европейской интеграции Украины».