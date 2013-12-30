Украина не присоединится ни к ЕС, ни к ТС - эксперты

Такое мнение высказали ведущие украинские политические эксперты в ходе опроса, проведенного с 23 по 27 декабря Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Так, 63,3% экспертов считают, что после отказа от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите Украина продолжит балансировать между Европейским и Таможенным союзами. 20,0% уверены, что Соглашение отложено и будет подписано в ближайшей перспективе. А 6,7% высказали мнение, что власть окончательно отказалась от Ассоциации с ЕС в пользу Таможенного Союза. При этом 10,0% респондентов затруднились с ответом.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Бала Виталий (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политтехнолог), Булгак Павел (журналист, политический эксперт), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.ком»), Гарань Алексей (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Карайченцев Павел (политтехнолог), Карасев Вадим (политолог), Копатько Евгений (социолог, политтехнолог, глава компании Research & Branding Group), Кругляковский Павел (политтехнолог), Кулик Виталий (политический эксперт, директор центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Макитра Ярослав (политтехнолог), Матвиенко Константин (политолог, глава корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им .И. Ф. Кураса НАН Украины), Пиховшек Вячеслав (политический аналитик), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВi), Столярчук Дмитрий (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель Правления ВОО «Комитет избирателей Украины»), Якименко Юрий (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центр Разумкова), Яхно Олеся (политический эксперт).