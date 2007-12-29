Луценко говорит, что он не тот Луценко

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО назначил и сегодня официально представил личному составу столичной милиции нового руководителя генерал-лейтенанта Виталия ЯРЕМУ, который уже работал на этом посту до назначения министром внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении перед руководством столичной милиции Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «я считаю генерала В.ЯРЕМУ настоящим профессионалом, членом моей команды, человеком, который может решать вопросы».

Министр МВД в своем выступлении также очертил 5 главных задач, на которых, в первую очередь, должна сосредоточить свое внимание столичная милиция.

Прежде всего, как он отметил, киевская милиция должна сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и экономической преступностью, чего, по его словам, практически не делалось за последний год.

По его мнению, руководству главка необходимо пересмотреть кадровые вопросы в Управлении борьбы с экономической преступностью.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, столичная милиция практически закрывает глаза «на дерибан Киева», и ни одно дело до суда не доведено.

«Я не тот ЛУЦЕНКО, который пришел в 2005 году. Я знаю, с кем и как нужно бороться», - сказал министр, отметив при этом, что заниматься бизнесом и бороться с коррупцией в милиции невозможно, а потому отдельным сотрудникам придется выбирать, чем они будут заниматься - бизнесом или охраной правопорядка.

Второй главной задачей он назвал борьбу с незаконным обращением наркотиков в Киеве, в частности, с реализацией аптеками трамадола и других наркосодержащих препаратов.

«Требование очень простое, любая аптека, торгующая трамадолом, должна быть закрыта. Это мое требование», - сказал министр.

Также он отметил необходимость бороться с наркотраффиками. В этом плане его в первую очередь будет интересовать количество уничтоженных нарколабораторий и конкретный вес изъятых наркотиков, а не задержания наркоманов.

«Меня интересует, кто стоит за наркотраффиками в городе Киеве», - сказал он.

Отдельным пунктом он выделил наведение порядка на дорогах Киева. Так, по его словам, в ближайшее время будет издан отдельный указ МВД, который до внесения изменений в закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения будет разрешать сотрудникам ГАИ изымать удостоверения у водителей, которые несут серьезную угрозу на автодорогах.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в ближайшие дни на должность руководителя столичной ГАИ будет назначен полковник милиции Анатолий СИРЕНКО, который одновременно будет первым заместителем начальника ДГАИ МВД Украины.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, приблизительно с 10 января следующего года ГАИ Украины перейдет на усиленный режим несения службы, в частности, будут созданы специальные подразделения быстрого реагирования.

«Будет подписан приказ и будем действовать по нему», - сказал министр.

К четвертому пункту главных задач он отнес борьбу с незаконной миграцией. По его словам, Киев сегодня страдает от 10 тысяч иностранцев, которые занимаются нелегальным бизнесом и криминалом, более того, создают этнические преступные группировки.

«Киев должен быть «зачищен» от криминальных авторитетов… Необходимо «прессовать» криминал по всем направлениям всеми законными способами… Криминальный мир должен либо выехать из Украины, либо сесть в камеры», - сказал он.

Последней главной задачей столичной милиции Ю.ЛУЦЕНКО назвал борьбу с контрабандой. При этом он отметил, что решение этого вопроса входит в компетенцию СБУ, однако без оперативных наработок милиции бороться с таким явлением трудно.

Касаясь кадрового вопроса, Ю.ЛУЦЕНКО еще раз подчеркнул, что не будет делать кардинальных чисток милиции, однако кадровые перестановки будут происходить столько, сколько нужно.

Отдельным пунктом, обращаясь к личному составу столичной милиции, Ю.ЛУЦЕНКО отметил необходимость воздерживаться от всякой необоснованной критики в адрес прежнего руководства.

«Вы все должны заниматься милицейским делом», - сказал он.