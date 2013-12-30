Шустер: Штат уволен, контракта с Интером нет

Об этом в эфире Hromadske TV заявил ведущий Савик Шустер, пишет Украинская правда.

"Программа может быть Шустер Live, Шустер Dead – важен контент. В таком формате, в котором она существовала, она какой-то промежуток времени выходить не будет. Потому что у нас в студии – гражданская война. Это неправильно", - заявил он.

По его словам, "после того, что произошло с Татьяной (Черновол)… уже нет пространства для диалога. … Всем понятно, что это не могло быть случайно".

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На вопрос, будет ли выходить программа в январе, он отметил: "Не знаю".

При этом он подтвердил, что попросил сотрудников "Савик Шустер Студия" написать заявления об увольнении, "потому что мы – производство, и в следующем месяце работы не будет и платить нечем".

Также Шустер заявил: "Сергей Левочкин на телеканале "Интер" не имеет ко мне никакого отношения, мы занимаемся совершенно другими делами - он глава администрации, я - ведущий программы".

"Я не сотрудник Левочкина, не сотрудник телеканала Интер. У меня отдельное производство, у которого контракт с Интером, и там сказано - они не вмешиваются в нашу редакционную политику. Для меня Левочкин - не начальник. Он - акционер, заказчик, если хотите", - отметил он.

Также, по его словам, никто ему "сценарии пьесы (программы) не пишет".

"Если мне кто-то напишет сценарий - я не буду отвечать за рейтинги", - пояснил он.

"Я сам - маленький Чехов. И сам пишу сценарий (своих программ).... И я не журналист. Я ведущий такого формата, как ток-шоу", - добавил Шустер.

При этом он заявил: "Нет никаких договоренностей с владельцами телеканалов (темы трогать, какие - нет). Если бы такие договоренности были, я бы последние годы работал на одном канале".

На вопрос, почему в эфире "Шустер Live" регулярно появлялся "такой персонаж, как Олег Ляшко", Шустер заявил: "Думаю, потому, что Ляшко - рейтинговый персонаж".

При этом позже он отметил, что Ляшко в списках участников, который позиционируется как оппозиционный политик, в эфире "Шустер Live", неоднократно подавался по приглашению администрации президента.

"Думаю, что власти считали его реальной альтернативой Яценюку, как противовес, поэтому так и происходило", - сказал Шустер.

На вопрос о том, что таким образом АП, приглашая на эфир Ляшко, "сознательно "мочит" Яценюка", Шустер отметил: "Можно и так сказать".

Также он добавил: "В последнее время я на эту программу влияю очень мало. Потому что оппозиция на программу делегирует своих людей, власть - своих".

"В какой-то момент после 2010 года наша программа перестала сама определять, кто будет среди участников. Штабы партий решали все, и я ничего не могу с этим делать - штаб решает, формирует, навязывает. И уже не мы являемся хозяевами нашей программы, а штабы", - добавил Шустер.

"Наша профессия сегодня – ее "любят" - с вазелином и без вазелина, со всех сторон. А мы должны уметь себя защитить", - подытожил Шустер.