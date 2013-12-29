«Интер» продлит контракт Шустером на следующий год

Как сообщила «Телекритика» со ссылкой на пресс - службу телеканала, детали соглашения будут обнародованы в начале недели.

Ранее сообщалось, что формат шоу «Шустер live» будет изменен, буде тли выходить программа в прямом эфире - пока под вопросом.

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В свою очередь председатель правления «Интера» Егор Бенкендорф сообщил, что готов будет предоставить комментарии не раньше понедельника.

Также стало известно, что «Савик Шустер студия» официально уволила почти всех сотрудников, контракты были расторгнуты по соглашению сторон с 30 декабря 2013 года, всем уволенным предложено искать новую работу.