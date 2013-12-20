Пшонка сказал депутатам, чтобы не пугали его отставкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Виктор Пшонка заявил на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Сергея Соболева (фракция “Батькивщина”), не пора ли Пшонке подать в отставку.

Читайте также: Пшонка в Раде назвал причину разгона Евромайдана

Генпрокурор сказал: “Я хорошо знаю законы и не нужно меня пугать. В этом зале (речь идет о зале ВР — УНИАН) решается судьба генерального прокурора и вы знаете, что в дальнейшем ее решает Президент государства. Нужно действовать по закону. Действуйте по закону”.