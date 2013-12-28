С пятым задержанным по делу избиения Чорновол проводят следственные действия

С пятым задержанным по делу избиения журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол проводят следственные действия.

Об этом «5 каналу» сообщили в МВД, отметив, что информацию об этом человеке милиция планирует обнародовать уже сегодня.

Между тем четырем задержанным по делу избиения Чорновол Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста, оставив их под стражей на два месяца. Это - братья Котенко: Александр и Сергей, Александр Храмцов и Андрей Насиковский. Последнего решили содержать под стражей несмотря на допрос свидетелей, которые подтвердили алиби задержанного.

В частности, его учитель английского рассказала, что индивидуальное занятие продолжалось до начала 12-го ночи. Затем, заверяет Насиковский, он отправился домой. Адвокат другого задержанного - Александра Храмцова, утверждает, что суд не принял во внимание флешку с видеозаписью, которая должна была бы засвидетельствовать алиби. Александр Котенко утверждает что в ночь избиения журналистки находился дома. Это в суде подтвердила и его мать. А его брат Сергей заверяет, что о нападении ничего не знал, потому что не выходил из автомобиля. Мол, за рулем его «Порше» были двое людей, которые хотели купить внедорожник и предложили ему испытать авто на дороге.

Между тем пострадавшей активистке сегодня должны прооперировать переломанный нос. На Новый год медики планируют отпустить журналистку домой.