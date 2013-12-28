Котенко рассказал об обстоятельствах нападения на Чорновол (видео)

Об этом он рассказал во время технического перерыва в судебном заседании в Печерском суде. сообщает Украинская правда.

"Я продавал машину, приехали покупатели. Они несколько дней назад мне звонили, и в тот день в обед мы договорились встретиться в 11 на верхней станции метро Крещатик. Немного подальше за автобусами", - рассказал Котенко-младший.

"Они вышли, сели, показали права и деньги. Предложили проехаться. Я ничего не боюсь. Меня спросили, можно ли сесть за руль. Я сказал, что можно", - рассказал он.

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По его словам, тех людей звали Роман и Андрей. Их фамилий он не знает и раньше с ними знаком не был. Он сел в авто сзади.

"Они крупные, думаю боксеры. С поломанным носом был один - Андрей", - сказал Котенко.

"Мы доехали до Бориспольской с Харьковского шоссе. Дальше не знаю, нас кто-то подрезал, не подрезал. Мы проследовали на Бориспольскую трассу, повернули в правую сторону там, где частный сектор. Проехали по нему. Никто не газовал. Проехали по нему", - рассказал Котенко-младший.

"Я спросил, куда мы едем, они сказали, что сейчас выедем. Мы выехали через заправку очень быстро, доехали до разворота. Они сказали, что сейчас развернемся и поедем назад", - рассказал он.

"Я не знаю, кто кого подрезал, но точно был удар с правого боку. Мы кого-то, или нас, я не знаю. Я начал кричать: "Что вы делаете?" Потому что я подумал, что меня разводят, сейчас высадят, скажут, что машина побита, дадут денег и скажут, идти оттуда", - заметил он.

"Я начал кричать, а мне ненормативной лексикой сказали сесть позади. Я – обычный мальчик, что я могу сделать. Я себе сел сзади и о жизни боялся", - отметил Котенко.

Отвечая на вопрос, когда они вышли с машины, как долго их не было, Котенко ответил:

"Несколько секунд. От 5 до 10 секунд. Потом они сели в машину со словами: "Блин, телка!.. Тебе побили машину – сейчас разберемся". Больше ни слова я не слышал", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, могли ли молодые люди за такой короткий период побить человека, он ответил:

"Такие как они – могли. Я думаю, что они боксеры. Один с поломанным носом. Я могу описать их идеально, но никто не спрашивал о них. Ну так коротко спросили, но без описания".

"Мы поехали по трассе, я сидел сзади, пригнулся и боялся, что меня высадят или что-то со мной сделают. Мы заехали в Бровары с задней стороны. Люди вышли, молча, и пошли. Я начал кричать, что буду в милицию звонить, они даже не обернулись", - добавил Котенко.

Он добавил, что после этого поехал к своему другу Андрею (Насиковскому – ред.), где они поговорили, и он лег спать, а утром около 10 часа Андрей вызвал ему такси.

Согласно записям видеорегистратора с машины Татьяны Черновол, в момент, когда с Porsche вышли двое ребят, кто-то несколько раз нажимал на педаль тормоз. Кроме того машина поехала вперед. При этом Котенко утверждает, что сидел сзади. А в машине с ним были лишь те двое молодых людей.