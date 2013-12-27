Официальный курс НБУ на 30 декабря
19:00, 27 декабря 2013Политика
979 0
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Официальный курс НБУ на 30 декабря / Фото : zn.ua
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 27 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1104.1530 (на 27 декабря – 1093.7621)
10 RUR – 2.4497 (на 27 декабря – 2.4465)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter