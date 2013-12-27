Официальный курс НБУ на 30 декабря

19:00, 27 декабря 2013
Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Официальный курс НБУ на 30 декабря / Фото : zn.ua

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 27 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1104.1530 (на 27 декабря – 1093.7621)

10 RUR – 2.4497 (на 27 декабря – 2.4465)

Все курсы валют на 30 декабря. 

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