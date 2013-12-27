МИД: украинец с судна «Арктик Санрайс» возвращается в Украину
16:27, 27 декабря 2013Политика
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Член экипажа судна «Арктик Санрайс» Руслан Якушев, который попал под амнистию, возвращается в Украину.
«Арктик Санрайз» / Фото : ilsostenibile.it
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«При содействии Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Якушев уже вылетел из России», - сказали в МИД.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря Якушеву компетентные органы РФ вручили постановление о прекращении уголовного преследования в результате акта амнистии.
Активисты «Гринпис» в середине сентября попытались с судна «Арктик Айс» подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против добычи углеводородов в Арктике.
На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна экологов и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, а позже отпущены под залог.
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