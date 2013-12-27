МИД: украинец с судна «Арктик Санрайс» возвращается в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«При содействии Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Якушев уже вылетел из России», - сказали в МИД.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Якушеву компетентные органы РФ вручили постановление о прекращении уголовного преследования в результате акта амнистии.

Активисты «Гринпис» в середине сентября попытались с судна «Арктик Айс» подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против добычи углеводородов в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна экологов и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, а позже отпущены под залог.