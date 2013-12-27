8 членов экипажа судна "Арктик Санрайз" покинули Россию
12:20, 27 декабря 2013Политика
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8 членов экипажа судна "Арктик Санрайз" покинули Россию, остальные сегодня получат выездные визы и покинут пределы страны.
8 иностранцев покинули Россию / Фото : blackberrys.ru
Об этом говориться в сообщении в микроблоге Twitter "Гринпис России".
"Информация на утро пятницы: еще восемь из #Arctic30 покинули РФ. Часть людей сегодня получает визы и сразу вылетает. Информация обновляется!", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 декабря следователи начали выдавать активистам «Гринпис», обвиняемым по делу об инциденте на платформе "Приразломная", постановления о прекращении в отношении них уголовного дела по амнистии.
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