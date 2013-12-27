У "Майдана" поменялось руководство

В состав президиума вошли депутаты "Свободы" Андрей Ильенко, "Батькивщины" Сергей Соболев, "Удара" Валерий Пацкан, активистка Майдана, певица Руслана Лыжичко и Елизавета Щепетильникова, которая будет представлять студенчество, передает Украинская правда.

Об этом в четверг сообщил член Совета Майдана Игорь Жданов.

Он отметил, что еще два члена президиума Совета ВО "Майдан" будут утверждены на следующем заседании.

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Кроме того, Жданов сообщил, что членам Совета Майдана принято музыканта Фому из группы "Мандри" и председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

По словам Жданова, координатором президиума ВО "Майдан" на месяц (планируется ежемесячная ротация) избрана Руслана Лыжичко.

"Она будет подавать все документы на регистрацию организации и именно ее подпись будет стоять под историческими документами о создании Совета Майдана", - отметил Жданов.

Кроме того, для нормализации работы Совета Майдана создано восемь комиссий, которые будут работать в составе Совета: программная комиссия; внешнеполитическая и комиссия по вопросам евроинтеграции; художественная, по вопросам молодежи и студентов; информационная; мобилизационная и по работе с регионами, по вопросам сотрудничества с общественными организациями и профсоюзами; комиссия по вопросам правозащиты.

Также, по словам Жданова, на заседании Совета Майдана были обсуждены вопросы подготовки к Народному Вече, которое состоится в воскресенье, 29 декабря, в 12:00.