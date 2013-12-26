Вступать в мертворожденный проект мы не хотим - тернопольские студенты отказались от участия в ВО "Майдан"

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель оргкомитета Любомир Шимкив, данное решение было принято в связи с тем, что молодежь для себя не видит реальных возможностей влияния на функционирование и деятельность объединения.

«Мы увидели, что политики создают структуру под себя. Кое-где студенческие организации даже не приглашали на учредительное собрание. Нас сегодня пригласили, но мы все же приняли решение создавать более широкую молодежную структуру: Всеукраинский студенческий координационный совет. Вступать в мертворожденный проект мы не хотим», – сказал Шимкив.

По его словам, на местном уровне молодежную структуру студенческого координационного совета запланировано создать до конца недели.

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«Мы считаем, что сейчас нужны конкретные действия, а не лозунги и политиканство. Если мы увидим реальную работу от ВО «Майдан», то готовы присоединиться как к общей борьбе, так и к объединению усилий», – отметил председатель оргкомитета.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря участники Народного вече на Майдане Незалежности в Киеве приняли резолюцию о создании Народного объединения «Майдан» для борьбы с действующей властью.

Участники веча избрали совет и сопредседателей объединения. Сопредседателями совета «Майдана» стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

26 декабря создан президиум совета Всеукраинского объединения «Майдан». Утверждены 5 из 7 членов президиума, а именно Андрей Ильенко, Сергей Соболев, Валерий Пацкан, Лыжичко и Елизавета Щепетильникова. Координатором президиума на месяц избрана Лыжичко, а затем будет избран другой координатор по принципу ротации. Создано также несколько комиссий в совете “Майдана”.