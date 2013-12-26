Княжицкий заявил, что не знает фигурантов дела об избиении Чорновол

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Здесь на провластных сайтах вбрасывается информация о том, что по делу Чорновол меня якобы вызывают на допрос из-за связи с фигурантами дела. Это полная ложь и милицейская смешная провокация», - написал Княжицкий.

Он также добавил, что официально заявляет, что «никого из фигурантов дела я лично не знаю, с ни одним из них никогда не общался».

Также депутат отметил, что Чорновол очень уважает и ценит, «как честного и порядочного человека».

Кроме того, в комментариях под этим запросом, под ссылкой на сообщение МВД о его вызове и упоминании телеканала ТВі, Княжицкий написал, что «в то время, когда я был директором ТВі, никого такого там не было».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что в рамках расследования уголовного производства о нападении на журналистку Татьяну Чорновол для получения дополнительной информации следствие вызывает на допрос народных депутатов от «Батькивщины» Виталия Ярему и Николая Княжицкого (экс-гендиректор телеканала ТВі), а также внефракционного депутата Давида Жванию.

В сообщении также речь шла о том, что двое задержанных допрошены, а третий подозреваемый «имел отношение к определенным коммерческим структурам и руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания ТВі».

Позже в МВД сообщили, что третьего подозреваемого уже задержали и с ним проводятся следственные действия.