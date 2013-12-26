Янукович ввел в состав Совета регионов Сало и Чмыря

16:04, 26 декабря 2013
Политика
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Виктор Янукович своим указом ввел в состав Совета регионов председателя Львовской ОГА Олега Сало и утвердил в составе Совета регионов заместителя главы Администрации Президента Украины Юрия Чмыря.

Председатель Львовской ОГА Олег Сало

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также в состав Совета регионов Янукович ввел председателя Одесской областной государственной администрации Николая Скорика, председателя Одесского областного совета (по согласию) Николая Тиндюка, председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Василия Чуднова и председателя Сумской областной государственной администрации Игоря Яговдика.

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Кроме того, своим указом Янукович вывел из состава Совета регионов советников Президента Украины Михаила Вышиванюка и Виктора Шемчука, экс-мэра Одессы Алексея Костусева, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Эдуарда Матвийчука и экс-председателя Одесского облсовета Николая Пундика.

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