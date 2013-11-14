В Одесском облсовете председателя Пундика заменит Тиндюк

Глава Одесского облсовета Николай Пундик сложил с себя полномочия. Об этом он объявил на сегодняшней сессии собрания. Эту кадровую перемену, вслед за отставкой мэра Одессы Костусева, предвидел сайт "Думская".

«Пришла новая команда, которая должна работать на благо Одесчины, на благо Украины, и поэтому я ухожу, — сказал Пундик. — Я остаюсь в команде Президента, я остаюсь с вами и займу место в зале».

В настоящий момент депутаты рассматривают вопрос об избрании нового главы. Фракция Партии регионов выдвинула на этот пост многоопытного Николая Тиндюка. Лидер оппозиционной фракции «Батькивщины» Сергей Веселов кандидатуру регионалов поддержал, его соратники — нет. Депутаты от «Батькивщины» отказались даже брать бюллетени (голосование будет тайным).