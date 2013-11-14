Сало ездит на "Волге" 1967 года, а жена - на новой "Инфинити" - декларация

Как передает корреспондент УНИАН, декларация губернатора Львовщины размещена на сайте ЛОГА.

Согласно декларации, в 2012 году Олег Сало, в целом, получил 157,26 тыс. грн заработной платы. Также в собственности Олега Сало есть квартира площадью 174 кв.м (не указано в каком именно городе). Кроме того, львовский губернатор задекларировал автомобиль ГАЗ-21 УС («Волга») 1967 года выпуска.

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В собственности членов семьи задекларирован автомобиль «Инфинити FX», 2012 года выпуска, с объемом двигателя 3000 куб. см.

В декларации не указаны никакие личные или принадлежащие членам семьи земельные участки, жилые и дачные дома, а также банковские вклады и ценные бумаги.