Дело Чорновол переквалифицировали в "нанесение тяжких повреждений"

МВД переквалифицировало уголовное производство в связи с нападением на журналистку Татьяну Чорновол с хулиганства на нанесение тяжелых телесных повреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи первого заместителя министра внутренних дел Виктора Дубовика с народными депутатами сообщил активистам Майдана и журналистам народный депутат Игорь Швайка.

«Единственное, что нам удалось достигнуть, это переквалификации статьи в отношении Татьяны Чорновол - с хулиганства на тяжелые телесные повреждения. Это ч. 1 ст.122 Уголовного кодекса», - сказал Швайка.

В свою очередь народный депутат Александр Бригинец отметил, что другого прогресса в расследовании дела следствие пока не продемонстрировало. В частности, до сих пор не объявлен в розыск третий подозреваемый в нападении на Чорновол. “Третий человек, который, возможно, выехал за границу, не объявлен в международный розыск. Нам объяснили это тем, что суды еще не успели провести соответствующие заседания”, - сказал Бригинец.

Также он сказал, что следствие не усматривает среди версий нападения журналистскую деятельность Чорновол.

По словам Бригинца, милиция не озвучила депутатам основную версию преступления, ссылаясь на тайну следствия, и опровергла информацию журналистов о том, что якобы в качестве основной версии в милиции рассматривают бытовой конфликт между Чорновол и нападавшими.

Также Бригинец сказал, что в милиции отказались выполнить требование депутатов и переквалифицировать производство с хулиганства на покушение на убийство. В милиции объяснили это тем, что в случае, если следствие не подтвердит факта покушения на убийство, то тогда все следственные действия, проведенные в рамках этой статьи, будут признаны недействительными.

По мнению Бригинца, милиция затягивает следствие.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Украины Виктор Янукович поручил милиции срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновил открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что установлены три человека, причастные к нападению, двое из них задержаны.