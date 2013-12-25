Следствие рассматривает три версии нападения на журналистку Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

“Следствием разрабатываются несколько версий. Мы не отбрасываем версий профессиональной деятельности Татьяны Чорновил, возможного совершения ДТП и провокации со стороны определенных лиц”, - сказал Татаров.

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Он отметил, что из-за вмешательства в работу следователей на месте происшествия, сразу не было возможности собрать вещественные доказательства, которые могли остаться. Поэтому было принято решение о повторном осмотре места, где произошло избиение Чорновил, и сейчас там находятся следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, чтобы обнаружить и изъять возможные частицы биологического материала, следы другого автомобиля и, возможно, его некоторые фрагменты, которые должны были остаться после столкновения с автомобилем журналистки.

Отвечая на вопрос, учитываются ли следствием последняя публикация журналистки об имении под Киевом министра внутренних дел Виталия Захарченко, Татаров сказал: “Провокационные вопросы не нужно задавать. Отрабатываются все версии... Материалы Чорновол мы сейчас учитываем”.

При этом он заверил, что расследование будет осуществляться объективно. К нему привлечены лучшие работники, которые будут работать круглосуточно. А также Татаров выразил надежду, что следствие получит видеорегистратор из автомобиля Чорновол и записи с него, чтобы четко сказать, не содержится ли в записях монтаж, и чтобы воспроизвести полную картину происшествия и что ему предшествовало. В то же время, по словам Татарова, также будут изъяты другие видеозаписи из видеокамер, которые, возможно, находились по пути проезда автомобиля Чорновил, и будут устанавливаться и опрашиваться возможные свидетели.

В контексте этого Татаров обратился ко всем гражданам, которым что-то известно о совершении этого преступления, с просьбой обращаться в кол-центр МВД, который работает в круглосуточном режиме.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.