Сегодня - 76-я годовщина со дня рождения Вячеслава Чорновила

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни людей с украинскими флагами, а также майдановскими лентами прошли сквозь первый кордон милиции, стоящий в начале улицы Грушевского, к памятнику, где им было разрешено присутствовать на молебне по случаю дня рождения Чорновила.

После завершения молебна люди колонной вернулись на Майдан Незалежности.

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Идя сквозь кордон милиции, они скандировали: “Героям слава!”, “Смерть врагам!” и “Милиция с народом!”.

*** Лидер НРУ Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года. Погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем Киевской области.