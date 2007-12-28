Парламент назначил 77 досрочных выборов

Верховная Рада Украины назначила 77 досрочных выборов сельских, поселковых и городских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления были приняты сегодня во время пленарного заседания парламента.

Все досрочные выборы назначены на 16 марта 2008 года.

После голосования председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил: «Позже мы дойдем до более обосновательных постановлений относительно проведения досрочных выборов».