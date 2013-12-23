Amnesty International заявляет о нарушении прав украинцев во время акций протеста

Об этом сказана в отчете Amnesty International «Евромайдан: нарушения прав человека во время протестов в Украине».

Организация задокументировала многочисленные случаи насилия, примененного спецподразделением «Беркут» во время разгона демонстраций на Евромайдане.

“Последние события стали лакмусовой бумажкой для системы правоохранительных органов Украины. Мы увидели шокирующее пренебрежение правоохранительных органов к правам человека и культуру жестокости самих милиционеров, принимавших участие в массовых зачистках мирных протестов”, – сказала директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

Amnesty International исследовала ситуацию с соблюдением прав человека во время акций протеста, которые начались 21 ноября, и опросила более двадцати жертв, их семьи и адвокатов.

“Решение об ограничении на проведение мирных акций сразу в девяти городах не может быть случайностью. Очевидно, руководство государства решило таким образом пресечь зарождение протестного движения в стране. Разгоны демонстраций, которые были осуществлены без надлежащей необходимости и вопреки международным стандартам, имели целью отбить охоту у людей от дальнейшего участия в протестах”, - отметила Мазур.

Организация напомнила, что "30 ноября сотрудники «Беркута» прибыли на Майдан Незалежности в Киеве с целью освободить площадь от мирных протестующих и подготовить ее для установки традиционной новогодней елки. Милиционеры сказали демонстрантам разойтись, а затем начали бить тех, кто остался. На видео видно, как работники «Беркута» в некоторых случаях специально догоняют и бьют мужчин и женщин. 1 декабря на улице Банковой произошли столкновения между демонстрантами и работниками «Беркута», в результате которых было ранено около 50 милиционеров и десятки демонстрантов. Как сообщается, во время разгона этой акции милиционеры неизбирательно применяли избыточную силу к протестующим, журналистов и раненым. На видеозаписи видно около десяти раненых, лежащих на улице, а работники «Беркута» продолжают их бить. Приблизительно в час ночь 11 декабря большое количество милиционеров спецподразделения попытались демонтировать баррикады, построенные протестующими на Майдане Незалежности, с целью разблокирования движения на улицах. После попыток оттеснить протестующих с Майдана, в 4:30 утра милиционеры отступили. Несмотря на заявления министра внутренних дел о невозможности силового разгона, сообщается о случаях избиения демонстрантов беркутовцами.

Amnesty International призывает к немедленному, независимому и эффективному расследованию сообщений о применении силы милиционерами спецподразделения «Беркут».

В отчете организация излагает дела участников Евромайдана, которые оказались под риском заключения из-за своего участия в мирных протестах. Все задержанные 1 декабря получили серьезные телесные повреждения после того, как их избили дубинками и ногами работники «Беркута» на Банковой".

“Мы приветствуем принятый Верховной Радой закон об освобождении от уголовной ответственности всех участников мирных собраний с 21 ноября. Однако власть не может освободить от ответственности правоохранителей, которые нарушали права человека. Власть Украины должна обеспечить, чтобы все милиционеры, которые непропорционально применяли силу против мирных демонстрантов, были наказаны в соответствии с тяжестью преступления. А те, кто стал жертвой насилия или задержан за мирное участие в демонстрациях, – получили компенсацию“, - подчеркнула Мазур.

Amnesty International добавляет, что зафиксировала случаи преследования и запугивания заявителей на противоправные действия милиции. Запугивали также и студентов, которые принимали участие в акциях. Студентам Украинского Католического Университета, которые ехали на автобусе в Киев на Евромайдан, ГАИ демонтировала номерные знаки. После того, как студенты в ответ организовали акцию протеста на дороге, милиционеры начали уголовное производство по статье о блокировании дорожного движения, которая предусматривает заключение сроком до 5 лет.

Как подчеркивают в организации, властью и милиционерами также нарушались права журналистов, которые освещали протесты. Более 40 журналистов получили ранения, в большинстве случаев от рук милиционеров. Как сообщается, 9 декабря были проведены захваты трех оппозиционных средств массовой информации с целью препятствования их деятельности. В Евпатории, Крым, была принудительно закрыта телерадиостанция из-за освещения событий на Евромайдане. Нескольким журналистам из Грузии запретили въезд в Украину и обязали покинуть страну.