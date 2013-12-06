Amnesty International начала глобальную акцию в поддержку "узников Банковой"

Также организация начала сбор подписей под петицией к Президенту Виктору Януковичу с требованиями уважать право на мирные собрания в Украине.

Об этом сообщила директор Amnesty International Татьяна Мазур, говорится в переданном УНИАН релизе организации.

«В день старта нашего самого масштабного ежегодного мероприятия - Марафона написания писем – мы также начинаем акцию, которая имеет целью достижение справедливости по делам «узников Банковой». Уже сегодня члены и сторонники организации во всем мире начнут писать письма-обращения на имя генерального прокурора, призывая провести справедливое расследование по делам всех заключенных», - сказала Мазур.

«Как демонстрируют продолжающиеся протесты, ситуация с нарушением права мирно протестовать в Украине уже дошла до точки кипения. Граждане Украины, а теперь и люди со всего мира действуют, чтобы защитить права тех, кто в этом нуждается», - подчеркнула она.

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Как отмечается в пресс-релизе, «столкновения между спецподразделением милиции «Беркут» и демонстрантами произошли 1 декабря напротив здания Администрации Президента на улице Банковой в Киеве. Видеозапись показывает, как протестующие, управляя трактором, использовали против «беркутовцев» тяжелые цепи и другое оружие. По меньшей мере 50 милиционеров спецподразделения получили ранения, прежде чем протест был разогнан около четырех часов дня. Как сообщается, работники спецподразделения милиции применяли чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов и раненых. Следующая видеозапись показывает около десятка раненых, которые лежат на улице, а милиционеры ходят среди них, бьют их дубинками и избивают ногами».

В Amnesty International напоминают, что 3 декабря Шевченковский районный суд применил к девяти задержанным участникам протестов, включая Николая Лазаревского, Александра Остащенко, Владислава Загоровко, Валерия Гарагуца и Юрия Болотова, меру пресечения в виде ограничении свободы на 2 месяца, их обвиняют в организации массовых беспорядков, возможное наказание по этой статье может составлять до восьми лет лишения свободы. Судьи, которые вынесли решение о предварительном заключении, не приняли во внимание очевидные противоречия и несоответствия в заявлениях милиционеров, которые были приняты в качестве доказательства по делам, считают защитники.

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«Решение суда об ограничении свободы этих мужчин является нарушением Уголовного процессуального кодекса, который предусматривает применение предварительного заключения только в исключительных случаях, когда есть убедительные доказательства того, что человек действительно совершил преступление», - заявила Мазур.

«Приняв год назад новый УПК, который стал шагом вперед в реформировании системы уголовного правосудия, сегодня власть Украины делает два шага назад – не применяя на практике законодательство и продолжая притеснять общественных активистов или простых людей, которые, возможно, лишь оказались не в то время и не в том месте», - отмечает директор Amnesty International.

Amnesty International считает, что этих девять мужчин «были задержаны и взяты под стражу в нарушение их права на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний».

Кроме международной акции срочного действия, организация предлагает украинцам подписать петицию, адресованную Президенту Януковичу, с требованием соблюдать обязательства Украины в сфере прав человека и защитить право на мирные собрания.

«Мы призываем Президента Януковича обеспечить быстрое, эффективное и независимое расследование чрезмерного применения силы работниками «Беркута» 30 ноября и 1 декабря, а виновных привлечь к ответственности», - сказала Мазур

Amnesty International приветствует инициативу Совета Европы о создании группы экспертов, в том числе международных экспертов, с целью расследования событий во время недавних протестов. Однако, создание такой группы в любом случае не освобождает власть от ее обязательства по немедленному расследованию утверждений о применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также предоставлению возмещения потерпевшим.

Акция срочного действия доступна по ссылке http://www.amnesty.org.ua/urgentmaidan

Петиция доступна по ссылке http://www.amnesty.org.ua/Euromaydan

*** Amnesty International -- всемирное движение, которое объединяет более 3 миллионов людей из более 150 стран и регионов, которые выступают за прекращение грубых нарушений прав человека. Amnesty International стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашенными в Общей декларации прав человека и других международных правозащитных документах. Amnesty International в Украине проводит кампании против пыток и безнаказанности милиции в Украине, за отмену смертной казни в Беларуси, в поддержку свободы высказываний в России и по борьбе с дискриминацией в Европе.