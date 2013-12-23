Во время драки гость откусил часть уха хозяину квартиры в Одессе

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, работники Киевского райотдела в ходе следственных действий установили, что 22 декабря по месту проживания 41-летнего одессита, возник конфликт, переросший в драку. В частности, подрались два гостя - 29-летний житель города Ильичевск Одесской области и 22-летний житель Одессы.

«Во время драки так получилось, что 22-летний одессит откусил часть уха хозяину. Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», - рассказали в отделе. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.