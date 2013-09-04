В России пьяный депутат едва не откусил сотруднику ГИБДД палец

13:28, 04 сентября 2013
Курьёзы
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Следственный комитет России по Костромской области передал в суд уголовное дело в отношении депутата города Нерехта и Нерехтского района, который укусил за палец автоинспектора, остановившего его машину.

Депутат был лишен водительских прав / Фото: 1tvnet.ru

«Во время исполнения сотрудниками ГИБДД своих должностных обязанностей по пресечению административного правонарушения обвиняемый публично оскорбил их в грубой нецензурной форме, после чего одного из них укусил за палец на руке, а второго инспектора пинал по ногам, чем причинил представителям власти физическую боль», — говорится в сообщении ведомства, передает Газета.ру.

Впоследствии мужчина был лишен водительских прав.

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