В России пьяный депутат едва не откусил сотруднику ГИБДД палец

«Во время исполнения сотрудниками ГИБДД своих должностных обязанностей по пресечению административного правонарушения обвиняемый публично оскорбил их в грубой нецензурной форме, после чего одного из них укусил за палец на руке, а второго инспектора пинал по ногам, чем причинил представителям власти физическую боль», — говорится в сообщении ведомства, передает Газета.ру.

Впоследствии мужчина был лишен водительских прав.