В России пьяный депутат едва не откусил сотруднику ГИБДД палец
13:28, 04 сентября 2013Курьёзы
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Следственный комитет России по Костромской области передал в суд уголовное дело в отношении депутата города Нерехта и Нерехтского района, который укусил за палец автоинспектора, остановившего его машину.
Депутат был лишен водительских прав / Фото: 1tvnet.ru
«Во время исполнения сотрудниками ГИБДД своих должностных обязанностей по пресечению административного правонарушения обвиняемый публично оскорбил их в грубой нецензурной форме, после чего одного из них укусил за палец на руке, а второго инспектора пинал по ногам, чем причинил представителям власти физическую боль», — говорится в сообщении ведомства, передает Газета.ру.
Впоследствии мужчина был лишен водительских прав.
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