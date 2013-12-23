В Украине появилась уникальная водка без вредных добавок

Без вредных добавок и только из качественного сырья – именно такую водку мы хотим видеть на своем праздничном столе. К сожалению, когда начинаешь читать этикетки, найти подобный продукт на прилавках магазинов бывает достаточно трудно. Ведь для того, чтобы удешевить производство, ускорить его процесс и смягчить полученную водку, подавляющее большинство производителей используют всевозможные добавки, которые негативно отражаются на самочувствии человека после употребления такого алкоголя.

Недавно украинские потребители получили возможность оценить абсолютно новый, уникальный продукт – водку «Рідна Роса», производимую «Крымской водочной компанией». Ее отличительная особенность – исключительная чистота, а также отсутствие любых смягчителей и добавок. «Изучив отечественный рынок алкогольной продукции, мы поставили перед собой глобальную цель – создать продукт, который будет полностью лишен добавок. Для этого потребовалось несколько лет исследований и усовершенствования производства, зато в итоге нам удалось возродить классический рецепт настоящей водки», - рассказала директор завода «КВК» Галина Прокопчук.

По словам эксперта, высокое качество продукта стало возможным благодаря комбинации классической рецептуры и современных технологий. Так, на заводе осуществляется многоступенчатый контроль проверки сырья, который позволяет использовать только первосортный спирт, который не нуждается в дополнительном смягчении. «Недобросовестные производители с помощью различных вкусовых добавок лишь маскируют плохое качество спирта, при этом зная, что губят здоровье своего потребителя. Физико–химические показатели «Рідна Роса» не просто соответствуют допустимым значениям по ГОСТу и ДСТУ, они еще и превышают их. Мы заботимся о том, чтобы проснувшись на следующий день после праздника, человек чувствовал себя бодрым и здоровым – особенно это актуально в преддверии новогодних каникул», - подчеркнула Галина Прокопчук.

Технологи утверждают: при выборе водки следует внимательно читать не рекламную этикетку на лицевой стороне продукта, а полный состав на его тыльной стороне. Если в перечне добавок есть медь, алмазная пыль, яблочная кислота Е 296 или марганцево-кислый калий – держитесь от такого алкоголя подальше. Следует также избегать водки, в качестве смягчителя которой используют концентрат лактулозы, а также алкоголя с глицерином в составе. Последний добавляют в некачественную водку, чтобы достичь нужного эффекта тягучести, когда вы наливаете охлажденный продукт. Но глицерин – одна из главных причин, из-за которой наутро мы наблюдаем у себя похмельный синдром со всеми неприятными вытекающими.

Водка, мягкость которой достигнута без применения вредных добавок, лучше всего воспринимается нашим организмом. «Только такой продукт можно называть действительно водкой, и мы гордимся, что ТМ «Рідна Роса» полностью соответствует такому определению», - резюмировала Галина Прокопчук.

Справка

ООО «Крымская водочная компания» основана в 2009 году. Компания использует производственную базу полного цикла – производственные мощности «Крымской водочной компании» (Симферополь). Инновационные разработки в сфере создания эксклюзивных алкогольных напитков, гибкая маркетинговая политика и традиции качества сделали КВК одним из лидеров отрасли. В продуктовом портфеле КВК: ТМ Medoff, «Природная коллекция», «Мърная», «Наша Марка», «Хуторок», слабоалкогольные напитки на натуральной основе LONGmixER. Кроме того, в управлении компании находится торговая марка «Коктебель», под которой производятся натуральные коньяки (ординарные, марочные и коллекционные), а также линейка ординарных и марочных вин.

ТМ «Рідна Роса» представлена на рынке в двух наименованиях: «Рідна Роса Чиста» и «Рідна Роса Лагідна»в круглой удобной бутылке 0,5 л. Водка «Рідна Роса» не содержит добавок и смягчителей (без глицерина, без концентратов, без сахара). Данный продукт создан благодаря оригинальной рецептуре 1865 года и внедрению уникальных технологий. Продается в среднем ценовом сегменте рынка водки.