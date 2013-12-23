Сцену Евромайдана расширяют: в центр Киева приехали грузовики

03:21, 23 декабря 2013
Политика
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В ночь на понедельник, 23 декабря, к сцене Евромайдана в центре Киева подъехало два грузовика с конструкциями.

Євромайдан сцена

Организаторы акции объявили о том, что сцену будут расширять, сообщает ТСН.

Параллельно с монтированием новой сцены на Майдане Незалежности будет продолжаться концерт.

Примерно в полночь на сцене Евромайдана закончился концерт, который длился несколько часов. После этого активисты вместе со священнослужителями погрузились в молитву.

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