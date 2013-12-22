Яценюк назвал политические задания НО "Майдан"
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк озвучил политические задачи вновь создаваемой общественной организации «Народное объединение «Майдан»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на Народном вече на Майдане Независимости в столице.
По его словам, одна из первых задач - это вступление в данное движение.
Яценюк подчеркнул, что одно из политических задач объединения - это борьба за принятие новой украинской Конституции, в которой бы отражался баланс власти в стране.
“Страна не может зависеть от того, как спит Президент Украины и с какой мыслью он проснулся”, -подчеркнул он.
По словам Яценюка, “Президент не должен быть царем, а украинский народ должен получить право отправлять такого Президента в отставку”.
Яценюк также подчеркнул, что еще одна задача объединения - это создание плана перемен для страны, предусматривающего независимость судей, уничтожение коррупции.
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Также он высказался за принятие «европейского» закона о прокуратуре и за реформу милиции, которая должна стать подотчетной территориальной громаде.
Кроме того, Яценюк подчеркнул, что еще одной задачей объединения является борьба за принятие нового Налогового кодекса.