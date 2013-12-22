Яценюк назвал политические задания НО "Майдан"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на Народном вече на Майдане Независимости в столице.

По его словам, одна из первых задач - это вступление в данное движение.

Яценюк подчеркнул, что одно из политических задач объединения - это борьба за принятие новой украинской Конституции, в которой бы отражался баланс власти в стране.

“Страна не может зависеть от того, как спит Президент Украины и с какой мыслью он проснулся”, -подчеркнул он.

По словам Яценюка, “Президент не должен быть царем, а украинский народ должен получить право отправлять такого Президента в отставку”.

Яценюк также подчеркнул, что еще одна задача объединения - это создание плана перемен для страны, предусматривающего независимость судей, уничтожение коррупции.

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Также он высказался за принятие «европейского» закона о прокуратуре и за реформу милиции, которая должна стать подотчетной территориальной громаде.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что еще одной задачей объединения является борьба за принятие нового Налогового кодекса.