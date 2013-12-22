Майдану объявили состав Совета нового общественного объединения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения зачитал со сцены на Майдане Незалежности народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов.

Сопредседателями Совета «Майдана», которые возглавили объединение, стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

“Есть предложение избрать следующий персональный состав Совета Майдана, в состав которого войдут и студенты, и общественные деятели, и политики, - те, кто с первого дня и сейчас продолжает вместе борьбу”, - сказал депутат.

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В частности, в этот список вошли Арсен Аваков, Тарас Бойкив, Алексей Гарань, Василий Гацко, Игорь Жданов, Андрей Ильенко, Ирена Карпа, Квит, Вячеслав Кириленко, Игорь Колиушко, Виталий Кличко, Руслан Кошулинский, Иван Крулько, Лыжичко, Игорь Луценко, Юрий Луценко, Мария Матиос, Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осуховский, Сашко Положинский, Петр Порошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманин, Егор Соболев, Сергей Соболев, Александр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Тимошенко, Турчинов, Тягнибок, Валерий Чалий, Виктор Чумак, Зорян Шкиряк, Елизавета Щепетильникова, Яценюк.

Митингующие поддержали оба предложения.

Турчинов также выразил убеждение, что в Народное объединение “Майдан” должны вступить большинство украинцев.

Также участники вече поручили Совету «Майдана» развернуть широкую мобилизационную работу по организации сопротивления нынешнему режиму во всех областях Украины и координации протестного движения по всей территории Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, участники Народного вече на Майдане Незалежности в столице приняли резолюцию о создании Народного объединения «Майдан» для борьбы с действующей властью.