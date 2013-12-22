Участники Народного вече поддержали предложение освободить Крещатик от автомобилей
17:17, 22 декабря 2013Общество
3803
Участники Народного вече на Майдане Незалежности поддержали предложение освободить центр Киева, улицу Крещатик от автомобилей
Участники вече поддержали предложение
Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед митингующими, народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов напомнил, что сейчас действует созданный Майданом Комитет самоуправления Киева.
“Они внесли предложение, чтобы Киев был похож на европейские столицы, где в центре города зоны свободные от транспорта”, - сказал депутат.
По теме: Майдану объявили состав Совета нового общественного объединения
Он отметил, Комитет самоуправления предложил митингующим поддержать предложение объявить Крещатик зоной, свободной от транспорта.
Участники акции поддержали это предложение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter