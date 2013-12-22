Участники Народного вече поддержали предложение освободить Крещатик от автомобилей

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед митингующими, народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов напомнил, что сейчас действует созданный Майданом Комитет самоуправления Киева.

“Они внесли предложение, чтобы Киев был похож на европейские столицы, где в центре города зоны свободные от транспорта”, - сказал депутат.

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Он отметил, Комитет самоуправления предложил митингующим поддержать предложение объявить Крещатик зоной, свободной от транспорта.

Участники акции поддержали это предложение.