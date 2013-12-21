На Евромайдане возвели "Стену плача и борьбы" (фотогалерея)

12:12, 21 декабря 2013
Политика
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На столичном Майдане активисты построили «Стену плача и борьбы»

Стена плача и борьбы

В Киеве на Майдане Незалежности активисты построили «Стену плача и борьбы».

Стена плача и борьбы

Это стена из деревянных брусков, на каждом из которых написано название города Украины, из которого прибыли протестующие.

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Стена плача и борьбы
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