На Евромайдане возвели "Стену плача и борьбы" (фотогалерея)
12:12, 21 декабря 2013Политика
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На столичном Майдане активисты построили «Стену плача и борьбы»
"Стена плача и борьбы" на Майдане
В Киеве на Майдане Незалежности активисты построили «Стену плача и борьбы».
На деревянных брусках написаны города, из которых прибыли активисты
Это стена из деревянных брусков, на каждом из которых написано название города Украины, из которого прибыли протестующие.
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Активисты собрали стену из брусков
На "Стене плача и борьбы" есть даже Ганновер
На созданной активистами стене можно найти не только города Украины
"Стена плача и борьбы"
Активисты стоят рядом со стеной
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