Оппозиция выполнила обещание освободить участников майдана от преследования - нардеп

Народный депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко, который является соавтором законопроекта за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций, пояснил, что принятый в парламенте документ освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акции протеста с 21 ноября до дня вступления в силу закона. При этом он сразу опроверг предположения, что закон позволит избежать ответственности силовикам, которые принимали участие в разгоне демонстраций.

«Оппозиция смогла настоять на том , чтобы заменить формулировку "лиц , связанных с участием в акциях протеста "на формулировку "участников акции», - пояснил он. Депутат уточнил, что по закону милиция никак не может быть участником протеста – исчерпывающий перечень полномочий милиции установлен в законе о милиции.

«Беркут» был при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, и то, что обмундированные сотрудники стояли вокруг митингующих, не значит, что они принимали участие в акциях протеста. Кроме того, внутренние документы – Правила поведения и профессиональной этики рядового и начальственного состава внутренних войск содержит принцип нейтральности при несении службы. «Это предусматривает отказ от участия в деятельности политических партий и движений в любых формах», - пояснил Павел Петренко.

Кроме того , законопроектом определяется , что все уголовные производства и производства по адмнистративным правонарушениям относительно участников акций, открытые с 21 ноября, подлежат закрытию. Согласно его положениям, люди должны быть освобождены и при этом не будут иметь судимости. Кроме того, по этому закону не могут быть открыты новые уголовные и административные производства против протестующих.

Политик также пояснил, что закон не позволит избежать ответственности сотрудникам «Беркута».

Напомним, в четверг Верховная Рада приняла закон, который остановит уголовные преследования участников массовых протестов на Майданах. При этом законопроект оппозиции поддержали и провластные фракции, что позволило набрать 339 депутатов при голосовании в сессионном зале. Требование освободить всех задержанных было одним из ключевых для начала политического диалога по выходу из политического кризиса.