Оппозиция выполнила обещание освободить участников майдана от преследования - нардеп

15:32, 20 декабря 2013
Политика
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Закон не позволит избежать ответственности сотрудникам «Беркута»

Закон не позволит избежать ответственности сотрудникам «Беркута»

Народный депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко, который является соавтором законопроекта за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций, пояснил, что принятый в парламенте документ освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акции протеста с 21 ноября до дня вступления в силу закона. При этом он сразу опроверг предположения, что закон позволит избежать ответственности силовикам, которые принимали участие в разгоне демонстраций.

«Оппозиция смогла настоять на том , чтобы заменить формулировку "лиц , связанных с участием в акциях протеста "на формулировку "участников акции»,  - пояснил он. Депутат уточнил, что по закону милиция никак не может быть участником протеста – исчерпывающий перечень полномочий милиции установлен в законе о милиции.

«Беркут» был при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, и то, что обмундированные сотрудники стояли вокруг митингующих, не значит, что они принимали участие в акциях протеста. Кроме того, внутренние документы – Правила поведения и профессиональной этики рядового и начальственного состава внутренних войск содержит принцип нейтральности при несении службы. «Это предусматривает отказ от участия в деятельности политических партий и движений в любых формах», - пояснил Павел Петренко.

Кроме того , законопроектом определяется , что все уголовные  производства и производства по адмнистративным правонарушениям относительно участников акций, открытые с 21 ноября, подлежат закрытию. Согласно его положениям, люди должны быть освобождены и при этом не будут иметь судимости. Кроме того, по этому закону не могут быть открыты новые уголовные и административные производства против протестующих.

Политик также пояснил, что закон не позволит избежать ответственности сотрудникам «Беркута».

Напомним, в четверг Верховная Рада приняла закон, который остановит уголовные преследования участников массовых протестов на Майданах. При этом законопроект оппозиции поддержали и провластные фракции, что позволило набрать 339 депутатов при голосовании в сессионном зале. Требование освободить всех задержанных было одним из ключевых для начала политического диалога по выходу из политического кризиса.

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