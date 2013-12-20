Пшонка не знает, кто отдавал приказ "Беркуту"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос лидера фракции партии "УДАР" Виталия Кличко по поводу того, кто давал команду применить силу.

Он отметил, что "следствие еще ​​не завершено".

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"На сегодня конкретно сказать фамилию, должностное лицо, давшее приказ и был ли это приказ на то, чтобы "Беркут" превысил свою силу, сегодня следствие ответить еще не может", - сказал Пшонка.

Он также сообщил о кассетах, переданных народным депутатом Украины Анатолием Гриценко: "Это относится к радиовещанию внутренних войск, а не относится к тем разговорам, которые вели в "Беркуте".

Пшонка добавил, что следствием изучены все радиоразговоры "Беркута". "И там нет ни единого слова в части того, что кем-то из должностных лиц был отдан приказ. Но мы понимаем с вами, что приказ может быть выдан не только в радиоразговоре, но и иным образом".

Пшонка подчеркнул, что сейчас это устанавливается следствием.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября, около 4 утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Незалежности, при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как они упали. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами. Позже в Интернете появились записи с камер наблюдения, которые свидетельствуют, что бойцы «Беркута» догоняли и били людей и на большом расстоянии от Майдана Незалежности.