«Объективные факторы» мешают Пшонке завершить расследование разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Пшонка напомнил, что председателю КГГА Александру Попову, заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и его заместителю Петру Федчуку следователи Генпрокуратуры вручили сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

“Есть объективные факторы, которые не позволяют завершить расследование в короткие сроки. Это значительный объем материала, который подлежит изучению и исследованию, неявка на допрос потерпевших и свидетелей, в том числе народных депутатов Украины”, - сказал Пшонка и заверил, что, несмотря на эти факторы, правовая оценка будет дана каждому решению, которое принималось в ту ночь.

Также Пшонка констатировал, что “уровень применения силы со стороны правоохранительных органов не отвечал опасности посягательства и сложившейся обстановке”.

Генпрокурор напомнил, что 88 заявлений о нанесении милиционерами телесных повреждений во время противостояний 29-30 ноября нашли подтверждение во время следствия.

“Госпитализировано было два человека. Среди потерпевших - семь студентов, два иностранца, три несовершеннолетних и семь журналистов. Остальные 70 - это совершеннолетние гражданские лица”, - сообщил он.

Также Пшонка отметил, что основные монтажные работы по установке Новогодней елки на Майдане Незалежности были запланированы именно на 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил Сивковича от должности заместителя секретаря СНБО, Попова – от должности председателя КГГА.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова, согласно которым они якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями секретаря СНБО Андрея Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.

16 декабря Клюев дал показания в Генпрокуратуре. Также он несколько раз публично опровергал заявления о своей причастности к разгону Евромайдана.